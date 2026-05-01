‘Kike’ fue detenido en Cartagena con una pistola y municiones

Durante operativos contra el porte ilegal de armas y en acciones orientadas a la protección de la vida, la Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a un individuo en el sur de la ciudad.

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El capturado, quien se movilizaba en una motocicleta, observó los controles que las patrullas de vigilancia realizaban sobre la avenida Crisanto Luque y trató de evadirlos, siendo interceptado en la carrera 22 del barrio El Prado. Durante el procedimiento, le fue encontrada en la pretina del pantalón un arma de fuego tipo pistola, con un cargador y cinco cartuchos sin percutir.

El indiciado, identificado como ‘Kike’, de 26 años, natural de Cartagena, fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Se investiga, si el capturado estaría inmerso en varios hechos de afectación a la seguridad ciudadana por ese sector.

El comandante del segundo distrito de Policía, teniente coronel Alejandro Salgado Cárdenas, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 245 personas, logrando incautar 221 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a colaborar para lograr la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró.