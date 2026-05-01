Hombre requerido por presunto caso de violencia intrafamiliar fue capturado en Bolívar

En un trabajo investigativo adelantada por la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, fue capturado un hombre señalado de presuntos hechos de violencia intrafamiliar agravada en zona rural del municipio de Arroyohondo.

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El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), mediante diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Sato, donde se hizo efectiva una orden de captura vigente.

De acuerdo con el expediente, el capturado era requerido por el delito de violencia intrafamiliar agravada, en cumplimiento de la orden judicial N.° 002 del 11 de marzo de 2026, expedida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar.

Las investigaciones indican que el proceso se originó tras una denuncia interpuesta por su expareja, quien lo señaló por presuntos actos de violencia física, psicológica y amenazas, hechos que venían afectando su integridad y seguridad personal.

Tras su captura, el implicado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente y presentarlo ante un juez de la República.

Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha contra la violencia intrafamiliar, un delito que continúa siendo priorizado en las acciones operativas del departamento.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir ningún tipo de violencia al interior de los hogares. Invitamos a las víctimas a denunciar oportunamente para actuar con contundencia”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.