En libertad se defenderá Inspectora de Policía de Sogamoso investigada por concusión

Sogamoso

Según la Fiscalía los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2025, cuando en medio de una audiencia para la modificación de un inmueble en Sogamoso, la inspectora de Convivencia y Paz Urbano, Lady Carolina Rincón Castro habría señalado que un arquitecto de la curaduría sería el encargado de adelantar una visita técnica para definir si se aprobaban o no los cambios.

La funcionaria habría presentado a su pareja sentimental, Luis Alberto Arenas Zárate como arquitecto y habría sugerido que entregando una suma de $6´000.000 se podría resolver a su favor los cambios urbanísticos que necesitaba en su inmueble.

A comienzos de 2026 la denunciante entregó parte del dinero solicitado a la pareja de la inspectora y devuelto unos días después.

Según la fiscalía ese hecho, de usar el cargo como funcionaria pública para obtener beneficios económicos de forma indebida, configura el delito de concusión en calidad de coautora.

En cuanto a la pareja de la inspectora, el señor Luis Alberto Arenas Zárate, la Fiscalía señaló que habría simulado ostentar un cargo público por lo que se le imputó el delito de concusión en calidad de interviniente como coautor, con concurso homogéneo y sucesivo, además del delito de simulación de investidura o cargo, también en modalidad dolosa y en calidad de autor.

Ninguno de los dos aceptó los cargos.

La fiscalía solicitó detención domiciliaria para la Inspectora y detención en establecimiento carcelario para Luis Alberto Arenas Zárate, pero la juez no aceptó esta solicitud y en cambio también se defenderá en libertad, aunque tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades cuando así lo requieran y ambos siguen vinculados al proceso, se espera que en 90 días se haga la formulación de acusación.

Lo que dijo la alcaldía de Sogamoso

En un comunicado el pasado 29 de abril, la Alcaldía de Sogamoso se pronunció frente a la captura solicitada por la Fiscalía contra una funcionaria del municipio, vinculada a una de las inspecciones de policía.

Dijo la alcaldía que, “en el marco de los principios de legalidad, transparencia y colaboración armónica entre las instituciones, “se brindará el acompañamiento y la información que sean requeridas por el despacho judicial competente, la Fiscalía o cualquier otra entidad vinculada al desarrollo del proceso”.

Advierte el comunicado que, “las actuaciones judiciales recaen sobre una funcionaria de planta, vinculada a la administración en provisionalidad desde el día 01 de enero de 2016 u como inspectora desde el 17 de diciembre de 2019”.

Así mismo recalcó que, “reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la legalidad y el correcto ejercicio de la función pública, en cumplimiento irrestricto del deber adquirido con la ciudadanía, como servidores públicos”.