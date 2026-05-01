El colombiano Andrés López se consolida en seguridad, cumplimiento e innovación ambiental

Su recorrido profesional muestra a un ejecutivo capaz de conectar el cumplimiento normativo con la productividad, la cultura de prevención con la eficiencia y soluciones de alto impacto para la industria y los servicios públicos.

En su etapa más reciente en Mayhew Steel Products, en Massachusetts, Estados Unidos, donde labora desde 2022, López se ha consolidado como una figura clave en la conducción de la estrategia de seguridad y desempeño operacional. Desde su posición de liderazgo en EHSQ y mejora continua, ha impulsado programas que integran seguridad, calidad y sostenibilidad con los objetivos financieros y productivos de la compañía. Bajo su dirección, la organización alcanzó 582 días consecutivos sin accidentes con tiempo perdido, una señal clara de disciplina operativa, control de riesgos y compromiso de toda la estructura con una cultura preventiva sólida.

Su gestión en Mayhew también se distingue por el fortalecimiento de los sistemas ISO y por una preparación rigurosa para auditorías, un aspecto decisivo en industrias donde la trazabilidad, la estandarización y la conformidad regulatoria son indispensables. López lideró la certificación ISO 9001 de la planta de Westminster, incluyendo la implementación del sistema, la preparación para auditorías y el cierre de acciones correctivas. Ese trabajo refleja una de sus principales fortalezas: sostener marcos de gestión que no solo cumplen con la norma, sino que elevan el desempeño del negocio y mejoran la capacidad de respuesta ante exigencias internas, de clientes y de organismos de control. Su perfil, además, incorpora experiencia directa en sistemas ISO 9001 e ISO 45001, junto con formación como auditor interno, lo que refuerza su papel como referente en cumplimiento y mejora continua.

El enfoque de López va más allá de la prevención tradicional. En Mayhew, su liderazgo ha combinado cumplimiento regulatorio, preparación ante inspecciones y toma de decisiones basada en indicadores. Su interacción proactiva con OSHA, a través del Voluntary Consultation Program, permitió identificar y mitigar riesgos antes de que se convirtieran en contingencias mayores. A eso se suma la obtención y ejecución de fondos estatales para iniciativas de seguridad y capacitación, así como la implementación de sistemas de gestión basados en KPI para mejorar la visibilidad del desempeño y fortalecer la conducción estratégica. En paralelo, su trabajo también produjo mejoras operativas tangibles, como un aumento del 30 por ciento en el rendimiento de estampado y niveles de scrap por debajo del 1 por ciento, una combinación poco frecuente de seguridad robusta con excelencia productiva.

Esa capacidad de liderar transformaciones complejas también se había manifestado en experiencias anteriores de alto nivel. En Kimberly-Clark, dirigió la estrategia EHS y un equipo de 20 personas, con una reducción del 28 por ciento en la tasa de accidentes de planta. Antes de eso, en la misma compañía, lideró proyectos ambientales que redujeron en 30 por ciento el consumo de agua, disminuyeron en 16 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y generaron ahorros superiores al millón de dólares. En Essity Group, su gestión sobre más de 7.000 toneladas mensuales de residuos industriales en cuatro sitios productivos confirmó una constante en su carrera: la capacidad de administrar operaciones complejas con foco en sostenibilidad, control de riesgos y creación de valor.

Uno de los capítulos más relevantes de su experiencia ambiental se encuentra en EMAS Pasto S.A. ESP, donde su trabajo estuvo vinculado a la gestión de procesos para el tratamiento de lixiviados. De acuerdo con la información compartida, allí participó en el diseño de lodos activados para ese tratamiento, abordando tanto la ingeniería básica como la de detalle, una responsabilidad que exige dominio técnico, comprensión del comportamiento de efluentes complejos y capacidad para convertir criterios de diseño en soluciones operativas viables. Esa experiencia se complementa con los resultados consignados en su hoja de vida, que destacan su liderazgo en operaciones ambientales para un relleno sanitario con procesamiento de más de 4.000 toneladas mensuales y una mejora de la eficiencia del tratamiento de lixiviados hasta alcanzar el 95 por ciento.

Su carrera comenzó a consolidarse también en roles de consultoría y dirección de proyectos, como Process & Automation Consultant en Colsein Ltda y Project Director en Public Utilities of Armenia, donde ya aparecían los rasgos que hoy definen su perfil: criterio ingenieril, orientación a resultados y capacidad para conectar la dimensión técnica con la ejecución. A ello se suma una base académica sólida, con formación en Ingeniería Química, una maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y una especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, además de certificaciones en Lean Six Sigma, auditoría ISO y entrenamiento OSHA.

En un entorno donde las organizaciones necesitan líderes capaces de responder al mismo tiempo a las exigencias regulatorias, la presión por la eficiencia y la demanda de operaciones más seguras y sostenibles, Andrés López aparece como un profesional de perfil integral. Su trayectoria no solo da cuenta de experiencia acumulada, sino de una capacidad probada para convertir los sistemas de gestión, las auditorías, la seguridad industrial y la ingeniería ambiental en motores de transformación real.