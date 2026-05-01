Dos operarios de aseo mueren en accidente de tránsito en Villa del Rosario. / Foto: Noticias Cúcuta 75.

Norte de Santander.

Un grave accidente de tránsito registrado en el anillo vial oriental, a la altura del kilómetro 9+500, en jurisdicción de Villa del Rosario, dejó como saldo dos personas fallecidas y dos más heridas, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Pedro Castellanos y Roiner Gutiérrez, operarios vinculados al servicio de aseo, quienes se movilizaban en una volqueta al momento del siniestro.

De acuerdo con la información recopilada, el vehículo transitaba en sentido El Escobal-Villa Silvania cuando, presuntamente, se presentó una falla mecánica.

Según los primeros elementos conocidos, una de las llantas delanteras habría estallado de manera repentina, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo.

La volqueta cruzó el separador, impactó contra un árbol y terminó volcada sobre uno de sus costados tras atravesar el carril contrario.

En el hecho también se vio involucrada una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario.

“En este momento las causas son materia de investigación por parte de la unidad criminalística de tránsito”, indicó el inspector Juan Manuel Velásquez.

Producto del impacto, dos personas que se movilizaban en la motocicleta resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial en Cúcuta, donde permanecen bajo atención médica.

La atención de la emergencia requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de Villa del Rosario, que adelantó labores de rescate para recuperar los cuerpos, los cuales quedaron atrapados entre la estructura del vehículo.

Las maniobras se extendieron durante varias horas, debido a la complejidad del accidente y la necesidad de remover la volqueta con maquinaria especializada.

Durante el procedimiento, la vía permaneció cerrada en ambos sentidos, mientras unidades de la Policía y agentes de tránsito realizaban el acordonamiento del área y la regulación del tráfico.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del siniestro que cobró la vida de estos dos trabajadores y dejó a otras personas heridas en este corredor vial del área metropolitana.