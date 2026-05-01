Dos capturados por presunto robo a turista en el muelle de Los Pegasos

En desarrollo de estrategias para contrarrestar el hurto en zonas turísticas, la Policía Nacional de Colombia logró la captura en flagrancia de dos presuntos delincuentes en el sector del Muelle de Los Pegasos, en el barrio Getsemaní.

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El procedimiento fue posible gracias a la reacción oportuna de las patrullas de vigilancia y al aviso de la comunidad, lo que permitió ubicar y detener a los sujetos, conocidos como ‘Yeye’ y ‘El Puertas’, ambos de 20 años de edad, quienes momentos antes habrían despojado a un turista extranjero de una cadena de oro mediante la modalidad de raponazo.

Durante el operativo, los uniformados lograron recuperar el elemento hurtado, avaluado en más de 20 millones de pesos, el cual fue devuelto a su propietario. La víctima destacó la rápida intervención de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían vinculados a otros hechos delictivos en zonas de alta afluencia turística. Además, registran en conjunto siete anotaciones judiciales como indiciados por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

La Policía destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 2.413 personas por distintos delitos en la ciudad, de las cuales 365 corresponden a casos de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reiteró el compromiso institucional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente y contribuir con las autoridades en la identificación y judicialización de los responsables.

Finalmente, la institución invitó a los cartageneros a seguir colaborando bajo estricta reserva a través de la línea 123, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.