Desarticulan en Ocaña a ‘Los Huracanes’, banda dedicada al hurto a mano armada. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

En un operativo adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía en Ocaña, fue desarticulado el grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los Huracanes’, dedicado al hurto de personas mediante la modalidad de atraco.

La acción policial se desarrolló mediante 13 diligencias de allanamiento y registro en distintos barrios del municipio, con el apoyo de unidades de inteligencia (Sipol), lo que permitió hacer efectivas varias órdenes de captura contra presuntos integrantes de esta estructura.

Entre los capturados se encuentran Said Steven León Núñez, señalado como cabecilla del grupo; Rafael Eduardo Bayona Navarro; Luis Alejandro Bayona Ascanio y Jeank Carlos Cavidaes Castro.

De acuerdo con las autoridades, esta banda se dedicaba al hurto calificado y agravado, así como al concierto para delinquir, utilizando armas de fuego y ejerciendo violencia contra sus víctimas.

Su accionar consistía en seguir a las personas desde avenidas principales hasta sus residencias, donde aprovechaban el momento para cometer los robos.

Las investigaciones permitieron establecer que los detenidos estarían implicados en múltiples hechos delictivos ocurridos entre febrero y abril de 2026, en los que se hurtaron principalmente cadenas y joyas de oro, celulares y dinero en efectivo. El monto de los robos asciende aproximadamente a 110 millones de pesos.

Según el reporte oficial, los capturados registran al menos 12 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por diferentes delitos.

En el caso del presunto cabecilla, alias ‘Zombi’, se le atribuye participación en varios hurtos cometidos en diferentes fechas, con valores que superan los 20 millones de pesos en algunos eventos.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos que se les imputan mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta organización delictiva.