Vehículo rodo 100 metros en la vía Manizales- Bogotá, ocupantes se salvaron de milagro

Manizales

Bomberos Manizales informó que se atendió un siniestro vial en el kilómetro 6, vía al Magdalena. Una camioneta con 5 ocupantes, al parecer presentó fallas, se salió de la carretera y rodó unos 100 metros.

El accidente ocurrió en la vía Manizales-Bogotá: Un vehículo particular rodó aproximadamente 100 metros por un abismo, dejando un saldo de tres personas lesionadas. El hecho ocurrió en la ruta que conecta hacia el Magdalena Medio y la capital del país, según reportó. Jorge Iván Quintero, comandante de Bomberos de Manizales

Hasta el momento no se saben las causas que originaron este volcamiento vehicular