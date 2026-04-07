Vehículo rodo 100 metros en la vía Manizales- Bogotá, ocupantes se salvaron de milagro
Así lo reportó en las últimas horas el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital caldense
Manizales
Bomberos Manizales informó que se atendió un siniestro vial en el kilómetro 6, vía al Magdalena. Una camioneta con 5 ocupantes, al parecer presentó fallas, se salió de la carretera y rodó unos 100 metros.
El accidente ocurrió en la vía Manizales-Bogotá: Un vehículo particular rodó aproximadamente 100 metros por un abismo, dejando un saldo de tres personas lesionadas. El hecho ocurrió en la ruta que conecta hacia el Magdalena Medio y la capital del país, según reportó. Jorge Iván Quintero, comandante de Bomberos de Manizales
Hasta el momento no se saben las causas que originaron este volcamiento vehicular
Andrés Felipe Posada
Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...