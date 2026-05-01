Cayeron paquetes con marihuana que viajaban como encomienda por carreteras de Bolívar

En medio de operativos de control sobre la Troncal del Caribe, la Policía Nacional logró un importante golpe contra el tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de encomienda. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 59 de la Ruta 9005, sector El Viso, en la vía que de San Onofre conduce a Cartagena.

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Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar instalaron un puesto de registro y control, donde realizaron la señal de pare a un vehículo afiliado a una empresa de carga que cubría la ruta Cali – Cartagena.

Durante la inspección a la mercancía transportada, los policías detectaron cuatro paquetes sospechosos envueltos en plástico transparente, los cuales fueron sometidos a verificación.

Al revisar su contenido, se halló una sustancia vegetal de color verde que, por sus características de olor, textura y apariencia, corresponde a marihuana. El alijo tendría un peso equivalente a 2.065 dosis.

Las autoridades presumen que el estupefaciente sería distribuido en diferentes sectores de Cartagena, utilizando la modalidad de encomienda para evadir los controles policiales en carretera.

El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para determinar responsables y origen de la droga.

“El trabajo constante de nuestros uniformados en las vías del departamento sigue dando resultados contundentes contra el tráfico de drogas. No vamos a bajar la guardia frente a estas modalidades delictivas”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.