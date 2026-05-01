Capturan a dos personas por explotación forestal ilegal en zona rural de Aipe, Huila

Neiva

En una acción articulada entre la Policía Nacional, el Ejército y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), fue intervenida una actividad de explotación forestal ilegal en la vereda Balcones, sector San Antonio Bajo, zona rural del municipio de Aipe, Huila.

Durante el operativo fueron capturadas dos personas, un hombre y una mujer, señaladas de participar en la producción ilegal de carbón vegetal. Además, las autoridades incautaron 34 bultos de carbón y desmantelaron dos hornos artesanales utilizados para esta actividad ilícita.

De acuerdo con las autoridades, esta unidad tenía una capacidad de producción cercana a los 100 bultos y generaba aproximadamente 400 bultos mensuales, causando graves afectaciones ambientales como deforestación, deterioro del suelo y afectación a fuentes hídricas, especialmente al río Magdalena.

El coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, destacó que estas acciones buscan frenar los delitos ambientales y prevenir daños irreversibles en los ecosistemas, reiterando el compromiso institucional con la protección del medio ambiente en la región.