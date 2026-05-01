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01 may 2026 Actualizado 18:36

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Capturan a dos personas por explotación forestal ilegal en zona rural de Aipe, Huila

Operativo conjunto permitió capturas e incautación de carbón vegetal en zona afectada ambientalmente.

Dos capturados y hornos ilegales desmantelados en operativo en Aipe. Foto MENEV

Dos capturados y hornos ilegales desmantelados en operativo en Aipe. Foto MENEV

Dos capturados y hornos ilegales desmantelados en operativo en Aipe. Foto MENEV

Valentina Gasca

Neiva

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En una acción articulada entre la Policía Nacional, el Ejército y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), fue intervenida una actividad de explotación forestal ilegal en la vereda Balcones, sector San Antonio Bajo, zona rural del municipio de Aipe, Huila.

Durante el operativo fueron capturadas dos personas, un hombre y una mujer, señaladas de participar en la producción ilegal de carbón vegetal. Además, las autoridades incautaron 34 bultos de carbón y desmantelaron dos hornos artesanales utilizados para esta actividad ilícita.

De acuerdo con las autoridades, esta unidad tenía una capacidad de producción cercana a los 100 bultos y generaba aproximadamente 400 bultos mensuales, causando graves afectaciones ambientales como deforestación, deterioro del suelo y afectación a fuentes hídricas, especialmente al río Magdalena.

El coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, destacó que estas acciones buscan frenar los delitos ambientales y prevenir daños irreversibles en los ecosistemas, reiterando el compromiso institucional con la protección del medio ambiente en la región.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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