Ejército libera a 15 personas retenidas en zona rural de Riohacha por miembros de ‘Los Pachenca’

El Ejército dio a conocer que en zona rural de Riohacha fueron liberadas 15 personas que estaban retenidas por presuntos miembros de ‘Los Pachenca’. Entre los retenidos había una mujer en estado de embarazo y tres menores de edad.

Según las autoridades, fueron 10 presuntos miembros de ‘Los Pachenca’, quienes llegaron hasta donde estaban las personas y los retuvieron. Portaban armas de largo alcance y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Además, se conoció que les exigían altas sumas de dinero a los ciudadanos para ser liberados.

“La rápida reacción de las tropas y la presión ejercida mediante el despliegue operacional permitieron frustrar esta acción delictiva, obligando a los sujetos a huir del lugar”, indicó el Ejército.