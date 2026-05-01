Policía fortalece la seguridad en playas de Puerto Colombia: intensifican acciones preventivas

Ante la llegada de bañistas y turistas a playas de Puerto Colombia durante este puente festivo, la Policía está intensificando las medidas preventivas para proteger a turistas y residentes.

“los uniformados brindaron recomendaciones clave orientadas a fortalecer la seguridad de los visitantes, haciendo énfasis en la vigilancia permanente de los niños, la importancia de desplazarse con precaución y el cumplimiento estricto de las indicaciones impartidas por el personal de salvavidas”, indicó la Policía.

Entre las recomendaciones que también entregaron las autoridades está respetar los horarios autorizados para ingresar al mar para reducir riesgos y prevenir incidentes.

“Estas acciones hacen parte de una estrategia integral de prevención que busca salvaguardar la vida de propios y turistas, promoviendo comportamientos responsables y el disfrute seguro de los espacios turísticos”, indicó el General Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.