Alcaldía advierte riesgo de remoción en masa tras avenida torrencial en Ocaña. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Luego de la avenida torrencial del río Tejo, la emergencia en Ocaña no solo deja graves afectaciones materiales, sino una creciente preocupación por el riesgo de remoción en masa en la parte alta de la cuenca.

El alcalde, Emiro Cañizares, confirmó que la situación ya había sido advertida por las autoridades locales, al punto que días antes se declaró la calamidad pública ante las afectaciones que venía generando la temporada de lluvias.

“Nosotros previamente habíamos hecho reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y habíamos declarado la calamidad pública”, explicó.

Sobre la emergencia, el mandatario señaló que la creciente fue atípica y de gran magnitud. “Hubo una creciente que no se presentaba desde hace 35 años, caracterizada por muchísimo material de lodo, troncos y árboles”, indicó.

El balance preliminar da cuenta de la dimensión del impacto. “Pueden superar las 200 familias que lo perdieron todo. En varias viviendas el nivel del agua alcanzó hasta dos metros de altura, arrasando con enseres, muebles y electrodomésticos”, afirmó Cañizares.

Sin embargo, la principal preocupación de las autoridades está ahora en la zona donde se originó la creciente.

“Me preocupa que las imágenes que me han enviado las comunidades campesinas muestran movimientos de tierra en masa, hay varios barrancos inestables”, advirtió el alcalde.

Ante este panorama, la administración municipal envió equipos técnicos al corregimiento Espíritu Santo para evaluar las condiciones del terreno.

“Ya mandamos un equipo desde tempranas horas de la mañana para hacer la evaluación”, precisó.

El mandatario alertó que la inestabilidad del terreno podría desencadenar un nuevo evento en caso de lluvias.

“De presentarse una nueva lluvia, podría generarse otro evento torrencial como el que acabamos de vivir”, sostuvo.