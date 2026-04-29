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29 abr 2026 Actualizado 22:38

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Copa Libertadores

🔴EN VIVO Platense vs. Santa Fe: por tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El “Cardenal” necesita sumar en su visita al “Calamar” para no quedarse rezagado en el Grupo E de la Copa Libertadores

Jose Luis Rodriguez Pardo

El duelo entre Platense y Independiente Santa Fe promete ser determinante en la lucha por la clasificación en el Grupo E de la Copa Libertadores. El conjunto argentino llega con algo de aire tras su victoria como visitante ante Peñarol, resultado que lo posicionó en la parte alta de la tabla. Sin embargo, su presente general deja dudas, ya que ha tenido serios problemas ofensivos en las últimas semanas y su rendimiento como local ha sido irregular, acumulando varios partidos sin poder imponerse ante su afición.

Por su parte, Santa Fe afronta este compromiso con la necesidad urgente de sumar. La derrota en Brasil ante Corinthians lo dejó en el último lugar del grupo, aunque su panorama anímico mejoró tras conseguir dos victorias consecutivas en el torneo local. Esos resultados le devolvieron confianza a un equipo que venía golpeado, pero que ahora ve este partido como una oportunidad para meterse nuevamente en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

El reto para el cuadro bogotano será romper su historial adverso jugando en Argentina, donde tradicionalmente le ha costado sumar puntos. Mientras tanto, Platense intentará aprovechar esa condición y hacerse fuerte en casa para consolidarse en zona de clasificación. Todo apunta a un encuentro cerrado, donde los detalles y la efectividad frente al arco podrían marcar la diferencia.

Siga la transmisión del partido:

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes
33'

Posesión del equipo Argentino

Santa Fe no logra mantener el balón

26'

Se aproxima Platense

Se salva Independiente Santa Fe tras un cabezazo de Gómez

Pausa de hidratación

Minuto de descanso

Fuea llamado a revisar la jugada

Roja anulada

Expulsado en Platense

Falta sobre Hugo Rodallega , Gómez es expulsado 

12'

Primera para Platense

Cuesta es amonestado

5'

Primera oportunidad

Remate de Platense que ataja Mosquera Marmolejo 

Inicia el partido

Ya rueda el balón entre Platense y Santa Fe. 

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