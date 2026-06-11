Comunidad exige justicia por muerte de una perrita lanzada desde un quinto piso en Villa del Rosario

Comunidad exige justicia tras muerte de una perrita lanzada desde un quinto piso en Villa del Rosario

Indignación y rechazo ha generado en Villa del Rosario un presunto caso de maltrato animal ocurrido en un reconocido conjunto residencial del municipio, donde una perrita murió tras ser lanzada desde un quinto piso.

Según denunciaron varios residentes, el animal habría sido arrojado al vacío por un habitante del conjunto. “Un habitante propietario mató un perrito de un vecino. Los vecinos no tenían agresiones ni problemas; simplemente quiso matarlo”, relató uno de los testigos.

El fuerte impacto del animal contra el suelo provocó la reacción inmediata de la comunidad. “La comunidad, al ver el hecho, fue a linchar al hombre porque estamos con el dolor de lo que hizo. Gracias a la Policía, que llegó a tiempo, se le salvó la vida”, aseguró.

Los habitantes afirman que la situación ha generado temor entre quienes viven en el sector. “Estamos consternados. Es una persona que desde hace años ha generado problemas en la comunidad y hoy ocurre este hecho tan lamentable”, manifestó el residente.

Durante la noche, varios vecinos acompañaron el proceso ante las autoridades y esperaban rendir su testimonio sobre lo ocurrido. Sin embargo, aseguran que inicialmente no fueron escuchados.

“Nosotros estuvimos presentes cuando el joven agarraba al perrito y lo mandaba hacia el abismo. No entendemos por qué en un principio no quisieron recibir nuestros testimonios”, señaló.

La preocupación de los residentes ahora se centra en las decisiones judiciales que puedan adoptarse frente al señalado agresor.

“Tenemos miedo de que este señor quede libre. La comunidad está muy dolida y no sabemos qué pueda pasar si regresa. Necesitamos justicia, porque lo que ocurrió con ese animal pudo haber ocurrido con una persona”, afirmó el líder comunitario.

Los habitantes hicieron un llamado a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que el caso avance con celeridad y no quede en la impunidad. “Le pedimos a la justicia que actúe con seriedad. Hoy fue un animal indefenso, pero mañana podría ser algo peor”, concluyó.