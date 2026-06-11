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11 jun 2026 Actualizado 12:36

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Cúcuta

Repudio por lanzamiento de una perra desde un edificio en Villa del Rosario

La policía capturó al agresor

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / ronstik

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Los habitantes del edificio Manhattan en el municipio de Villa del Rosario no salen del asombro y la consternación por la actitud de un vecino que tomó la decisión de lanzar una perrita de nombre Paca, desde el quinto piso del inmueble.

El hecho que causó revuelo en la comunidad por la acción con el animal de raza pincher provocó indignación en la comunidad que estuvo a punto de lincharlo.

Luego de botar la perrita al vacío sobrevino la actuación de los vecinos y curiosos que llegaron al lugar para ubicar al responsable e intentar agredirlo.

Frente a los acalorados ánimos, la policia metropolitana tuvo que intervenir, sacar al preusnto responsable del hecho de la edificación y dejarlo a buen recaudo de las autoridades competentes.

Animalistas han llamado la atención por el incremento en los ataques contra los animales en Cúcuta y los municipios del área metropolitana.

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