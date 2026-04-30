Sogamoso se prepara para la marcha del Día Internacional de los Trabajadores

Se espera que este viernes 1 de mayo se movilicen unas 3.000 personas para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo / Foto: W Radio.

Tunja

Este viernes 1 de mayo, la ciudad de Sogamoso será el epicentro de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en Boyacá. Los principales sindicatos del departamento se darán cita para participar en la tradicional marcha que, según estimaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Boyacá, reunirá entre 3.000 y 4.000 personas.

William Ruiz, secretario general de la CUT en Boyacá, explicó que la jornada busca rendir homenaje a la clase trabajadora colombiana y destacar el aporte de los obreros en la producción, el empleo y los servicios del país.

“Nosotros vamos a realizar la conmemoración del primero de mayo nacional e internacional de la clase trabajadora colombiana en la ciudad de Sogamoso y hacer la invitación para que todos y cada uno de los trabajadores del departamento a que salgamos a celebrar este día que es el homenaje a todos los que producimos en Colombia, los que generamos el empleo, generamos la comida, generamos los servicios de cada uno y prestamos, somos los obreros para eso vamos a manifestarnos este primero de mayo”, señaló.

La movilización iniciará a las 8:00 de la mañana en el sector de Río Chiquito. Desde allí, los participantes recorrerán la calle 11, pasando por la Estación de Policía y el hospital San José, para finalmente llegar hacia las 11:00 a la Plaza de la Villa, donde se realizará la concentración principal. Posteriormente, sindicatos como Acerías Paz de Río, SUTIMAC y ARGOS, entre otros, llevarán a cabo actividades propias de celebración.

Aunque en años anteriores se han realizado marchas en diferentes municipios, en esta ocasión la concentración será únicamente en Sogamoso. Trabajadores de Tunja, Duitama y otras regiones se desplazarán hasta la “Ciudad del Sol y del Acero” para unirse a la jornada, con transporte facilitado por los sindicatos de base.

“Esperamos que salgan más o menos unas 3.000, 4.000 personas, trabajadores del departamento, porque nuestro día es como si celebráramos nuestro cumpleaños, entonces salimos a la gran conmemoración del 1 de mayo”, agregó Ruíz.

La marcha del primero de mayo en Boyacá se consolida, así como un espacio de unidad y reivindicación de los derechos laborales, en el marco de una fecha que recuerda las luchas históricas de los trabajadores en Colombia y el mundo.