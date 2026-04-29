Licorera de Boyacá apuesta al Mundial tras caída de ventas por alza de precios

El gerente de la Licorera de Boyacá, William Vargas, presentó la estrategia comercial que la empresa desarrollará en el marco del Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de incrementar sus ventas y fortalecer su presencia en el mercado. «...Tenemos una estrategia mundialista muy bien preparada...», afirmó, al señalar que se desplegarán campañas promocionales en diferentes municipios del departamento.

Dentro de esta estrategia, William Vargas explicó que se realizarán activaciones en bares, discotecas y espacios públicos, donde se promoverá el consumo de los productos durante la transmisión de los partidos. «...Estamos seleccionando los bares o las discotecas más grandes… para que podamos ver allá los partidos en pantalla gigante...», indicó, destacando el enfoque experiencial de la campaña.

El gerente también se refirió al impacto que tuvieron medidas económicas recientes sobre el mercado de licores, particularmente aquellas que elevaron los precios durante la emergencia económica. «...Eso incrementa el precio… de cerca de 50 mil a 75 mil pesos...», explicó William Vargas, al señalar que este aumento afectó de manera directa el consumo. «No vendimos nada», agregó, evidenciando la caída en las ventas durante ese periodo.

Sin embargo, tras la suspensión de estas medidas, el comportamiento del mercado cambió. «...Volvemos a la normalidad en las ventas...», aseguró William Vargas, al destacar que la estabilización de los precios ha permitido recuperar la dinámica comercial y proyectar un crecimiento sostenido para lo que resta del año.