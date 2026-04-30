Defensoría en Boyacá alerta fallas en salud y atiende 9.000 casos

La defensora regional del pueblo en Boyacá, Luisa Martínez, expuso un panorama complejo del sistema de salud en el departamento tras participar en espacios de articulación con EPS, IPS y aseguradoras. Según explicó, estos encuentros han permitido consolidar un diagnóstico más preciso sobre fallas estructurales que afectan a miles de usuarios, especialmente en el acceso a citas con especialistas, la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de tratamientos.

En ese contexto, Luisa Martínez señaló que se han identificado cerca de 9.000 casos recurrentes de vulneración al derecho a la salud, lo que evidencia problemas sistemáticos más allá de situaciones aisladas. La funcionaria insistió en que el trabajo con las entidades no se limita a la recepción de quejas, sino que busca generar compromisos verificables, con seguimiento directo en territorio y coordinación con personeros municipales para medir el cumplimiento de las soluciones planteadas.

Otro de los enfoques prioritarios expuestos por la Defensoría es la situación de la población privada de la libertad en Boyacá. Martínez advirtió que se están realizando acciones específicas en los diez centros penitenciarios del departamento, donde persisten dificultades en la atención médica, el suministro de alimentos y el acceso a servicios básicos. Este seguimiento incluye la verificación de condiciones reales dentro de los establecimientos y la exigencia de respuestas institucionales frente a posibles vulneraciones de derechos.

Finalmente, la Defensoría anunció que continuará con un monitoreo permanente a las EPS y a la red hospitalaria del departamento, especialmente en lo relacionado con la atención en clínicas y hospitales propios de las aseguradoras. El objetivo, según lo planteado, es establecer si los compromisos adquiridos se están cumpliendo y reducir las barreras que hoy enfrentan los usuarios, en un escenario donde la crisis del sistema de salud sigue teniendo efectos directos sobre la población.