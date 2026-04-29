Invierten más de $206.000 millones en vía clave entre Boyacá y Casanare

Según un comunicado, el Ministerio de Transporte, junto al Invías y la Gobernación de Boyacá, pusieron en marcha una inversión que supera los $206.000 millones para mejorar la conexión vial entre Boyacá y Casanare. El proyecto se concentra en el corredor Labranzagrande–Yopal, una ruta clave para la movilidad entre el centro del país y la Orinoquía.

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Según el documento, las obras incluyen la pavimentación de varios tramos con concreto hidráulico de alta resistencia y la implementación de tecnologías como geoceldas, que buscan hacer la vía más estable y duradera.

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En total, la Gobernación aporta $33.000 millones para intervenir cerca de 5,9 kilómetros, mientras que la mayor inversión corre por cuenta del Gobierno nacional.

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Uno de los puntos más importantes del proyecto es la construcción de un nuevo puente sobre el río Cravo Sur, que permitirá eliminar las actuales restricciones de peso y facilitar el tránsito de vehículos de carga.

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Esto no solo mejorará la movilidad, sino que también impactará directamente el transporte de productos agrícolas y ganaderos de la región.

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Con estas obras, el corredor se perfila como la principal alternativa a la vía por Pajarito, ofreciendo una conexión más segura y continua. Además, se espera que impulse la economía local, al facilitar la salida de productos como café, cacao, plátano y ganado hacia otros mercados del país.