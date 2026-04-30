Romeo Santos y Prince Royce confirman su gira “Better Late Than Never” en Colombia

Romeo Santos y Prince Royce confirmaron que su esperada gira “Better Late Than Never” (Más vale tarde que nunca) llegará a Colombia.

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El tour, que inició la primera semana de abril en distintas ciudades de Estados Unidos, ha reunido a dos de los máximos exponentes del género de la bachata.

La gira continuará su recorrido hasta el próximo 24 de mayo, consolidándose como uno de los encuentros musicales más destacados del año.

La expectativa en Colombia es especialmente alta, ya que sería la primera vez que ambos artistas se presentan juntos en concierto en Bogotá.

Todo apunta a que el show se realizará en un escenario de gran formato, acorde con la masiva base de seguidores que ambos tienen en el país.

Donde la bachata se mantiene como uno de los géneros más escuchados y queridos por el público.

Actualmente, la canción “Dardos” se posiciona como la bachata más escuchada en Colombia, reafirmando el fuerte vínculo del público local con este movimiento musical.

El tema hace parte del álbum “Better Late Than Never”, una producción considerada histórica dentro del género.

No solo por reunir a dos de sus mayores referentes, sino también por el impacto internacional que ha logrado desde su lanzamiento.

Con este anuncio, Colombia se suma a la lista de países que esperan vivir una experiencia única junto a dos íconos que han redefinido la bachata para nuevas generaciones.

La confirmación de fechas y ciudades será, sin duda, uno de los anuncios más esperados por los fanáticos en las próximas semanas.

Este encuentro promete convertirse en un hito para la música latina en Colombia, consolidando la vigencia de la bachata y reafirmando el poder de convocatoria de Romeo Santos y Prince Royce.