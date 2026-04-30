Procuraduría investiga a Nueva EPS por presunta negligencia en caso de joven fallecido en Tunja

Jeisson Javier Pinzón Sandoval interpuso varias tutelas e incidentes de desacato para obtener su medicamento, pero la Nueva EPS nunca se lo autorizó.

Tunja

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Nueva EPS, tras la muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. El proceso busca esclarecer si existió negligencia en la atención médica y en el suministro de medicamentos que habrían incidido en el deterioro de su salud.

De acuerdo con información preliminar, Pinzón Sandoval enfrentó múltiples barreras para acceder a los fármacos formulados por su médico tratante, pese a la urgencia de su condición clínica. Esta situación, según la investigación, pudo contribuir directamente a su fallecimiento.

La Procuraduría Provincial de Tunja indaga el procedimiento adelantado por la EPS frente al tratamiento del paciente y la respuesta que dio la entidad a la acción de tutela interpuesta en su contra. En el marco de la investigación, el Ministerio Público participó en una reunión de la sala situacional de salud, con presencia de diferentes actores, y recaudó pruebas a través de la Secretaría de Salud de Tunja.

El organismo anunció que, tras la evaluación de los hallazgos, las actuaciones serán remitidas a Bogotá para investigar al gerente interventor de la EPS. Además, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación por la presunta conducta de homicidio culposo.

La lucha de Jeisson Pinzón por obtener el medicamento

Jeisson Javier Pinzón Sandoval falleció el pasado 14 de marzo en Tunja, mientras esperaba la entrega del medicamento blinatumomab, una inmunoterapia fundamental dentro de su tratamiento contra el cáncer y que, según denunció públicamente, llevaba meses reclamando a Nueva EPS.

Pinzón había sido diagnosticado con leucemia en febrero de 2025 y desde octubre del mismo año necesitaba este medicamento para completar su esquema de tratamiento. Sin embargo, aseguró que nunca lo recibió, a pesar de contar con un fallo de tutela a su favor y de haber instaurado un incidente de desacato ante el incumplimiento de la orden judicial.

Días antes de su fallecimiento, el propio Jeisson Javier había denunciado públicamente su situación.

“Me fue formulado el medicamento en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de Nueva EPS. Esto a pesar de contar con un fallo de tutela a mi favor. Posterior a esto se instauró el desacato y por ninguno de estos medios se ha logrado la entrega del medicamento”, había afirmado Pinzón.