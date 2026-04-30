Caso UNGRD: Interpol no emitirá una nueva circular roja contra Carlos Ramón González

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, quedó sin orden de captura internacional luego de que la Interpol decidiera no emitir una nueva circular roja por el escandalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riego de Desastres (UNGRD)

La decisión fue adoptada de manera unilateral desde su sede en Lyon (Francia) y notificada a Colombia el pasado jueves 2 de abril, lo que en la práctica levanta la orden de captura internacional y le permite al exfuncionario movilizarse fuera de Nicaragua, donde permanece prófugo de la justicia desde hace dos años.

Según explicó el organismo internacional, la medida obedece a restricciones en la información suministrada en la solicitud inicial de Colomba.

“La comisión determinó la existencia de información restringida en relación con la solicitud. A este respecto, observó que la información relacionada con la solicitud se había considerado restringida para proteger los derechos y las libertades del solicitante”, asegura Interpol.

El órgano internacional justificó además su decisión en la prohibición de intervenir en casos de carácter político.

No obstante, la propia Interpol dejó abierta la puerta para que el Estado colombiano insista en la activación del mecanismo.

“Conforme a lo previsto por la secretaria general de interpol, existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificación roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no haya sido objeto de estudio en el proceso actual”, reitera.

En ese sentido, la Fiscalía ya reactivó el trámite y presentó una nueva solicitud ante la Dijín para que se emita otra circular roja, esta vez sustentada en el delito de lavado de activos. La petición fue radicada el pasado 2 de abril y está en evaluación de las autoridades competentes.

González, quien fue acusado el pasado 29 de enero ante la Corte Suprema por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, es considerado por la Fiscalía como uno de los cerebros detrás del millonario desfalco a la (UNGRD). El también exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) permanece en Nicaragua, donde cuenta con asilo político.