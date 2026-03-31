La UE dice que ley israelí sobre pena de muerte es preocupante y discriminatorio

La Unión Europea (UE) expresó este martes su preocupación por la ley aprobada en Israel para establecer la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos condenados por asesinato con motivos terroristas, que consideró que es discriminatoria y un “paso atrás”.

“La ley sobre la pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás”, indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz puso de relieve que diferentes voces en Israel se han alzado contra la ley y que se ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, pero no obstante constató que hay “una clara tendencia negativa en lo que respecta a la obligación de Israel de respetar los derechos humanos”.

“Nos oponemos a la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, y así lo hemos manifestado desde el principio en lo que respecta a la ley, incluso antes de su aprobación en Israel”, declaró.

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

Anouni declaró que la aprobación de esta ley supone “un grave retroceso” con respecto a la posición que el propio Israel ha expresado en el pasado, por lo que la UE le insta a respetar “su anterior postura basada en principios, su obligación en virtud del Derecho internacional y su compromiso con los principios democráticos”.

Afirmó que la UE mantiene contactos diplomáticos con Israel para abordar este asunto a varios niveles, incluyendo a través de su delegación en el país y de la propia alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

El portavoz recordó que “siguen sobre la mesa” las propuestas de la Comisión Europea de medidas restrictivas contra Israel, en concreto, la suspensión de las concesiones comerciales y sanciones a ministros extremistas del Gobierno israelí y a colonos violentos.

En cualquier caso, hizo hincapié en que “se ha producido, se está produciendo y seguirá produciéndose un diálogo diplomático” y que no podía “prejuzgar o especular sobre los próximos pasos que podrían darse”.

“Por ahora, hemos adoptado una posición clara en cuanto a nuestra desaprobación, en cuanto a la tendencia negativa y en cuanto a este grave retroceso en las obligaciones de Israel en materia de derechos humanos”, resumió, sin querer “especular más en esta fase sobre cualquier decisión o acción futura”.