MSF denuncia crisis “catastrófica” en Gaza y seguirá operando pese a ultimátum de Israel

La coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Gaza, Claire San Filippo , aseguró que la organización continuará prestando asistencia en los territorios palestinos ocupados, a pesar de haber perdido su registro ante las autoridades israelíes y del ultimátum que ordena a 37 ONG internacionales cesar actividades.

Según explicó, Israel dio un plazo de 60 días, que venció el 31 de diciembre, para finalizar operaciones. Sin embargo, MSF decidió mantener su labor bajo registro con la autoridad palestina y apoyándose en su personal local, que representa el 97 % de su equipo en Gaza y Cisjordania.

Crisis humanitaria “absolutamente catastrófica” en Gaza

Claire San Filippo describió la situación en Gaza como “absolutamente catastrófica”. Indicó que, pese al alto al fuego anunciado el 10 de octubre del año pasado, la violencia continúa dejando víctimas a diario.

De acuerdo con los datos entregados por la organización, más de 72.000 personas han muerto en Gaza, incluidas 600 después del supuesto cese de hostilidades. Además, cerca de 171.000 han resultado heridas. Más del 80 % de las estructuras del territorio estarían destruidas o dañadas, incluido el sistema de salud.

Sin acceso a suministros médicos ni personal internacional

La pérdida del registro ante Israel implica que, desde el 1 de enero, MSF no puede ingresar suministros ni personal internacional a Gaza y Cisjordania. Esto, advirtió San Filippo, compromete seriamente la continuidad de programas esenciales.

La organización enfrenta escasez de insumos para atención de urgencias, traumatología, pediatría, salud sexual y reproductiva, así como apoyo en salud mental. “Para poder trabajar necesitamos llevar suministros esenciales y equipos médicos”, enfatizó.

Desplazamiento masivo y colapso del sistema sanitario

Según la coordinadora, la mayoría de los 2,1 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados y viven en condiciones precarias, con acceso limitado al agua potable y servicios de salud.

También denunció que más de 1.700 trabajadores sanitarios han muerto en el conflicto, lo que agrava el colapso del sistema médico en la zona.

Incertidumbre ante escalada regional

Frente a la posibilidad de que la atención de Israel se concentre en una escalada con Irán tras los recientes ataques anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Sanfilippo señaló que la organización no prevé que ese escenario facilite su labor humanitaria en Gaza.

“Al contrario”, afirmó, dejando abierta la preocupación por una mayor inestabilidad en la región.

MSF reiteró que su prioridad es preservar la atención médica para la población palestina “mientras sea posible”, aunque advirtió que, en las actuales condiciones, el futuro de sus operaciones es incierto.