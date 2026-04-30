Más que un regalo, una experiencia: El Retiro rinde homenaje al “inmenso amor de mamá

Colombia

Mayo es, en Colombia, el mes en el que tradicionalmente se ha celebrado a las madres, las personas que en cada hogar son el primer amor que se conoce, el más puro y eterno; es el abrazo que siempre cura y el consejo que siempre llega a tiempo.

Es por esto que El Retiro Centro Comercial ha decidido enfocar sus esfuerzos en estas mujeres poderosas y en quienes disfrutan celebrar su existencia. Porque para el centro comercial, el vínculo incondicional con mamá no se limita a un solo día, sino que es una misión constante hacia sus visitantes.

¿Cómo celebrará el día de la Madre El Retiro?

Bajo esta premisa, el centro comercial ha transformado la experiencia de compra en algo que trasciende lo material. Aunque sus vitrinas son el principal atractivo —un cálido homenaje al talento nacional y piezas de autor que narran historias de creatividad—, El Retiro ha diseñado una agenda pensada exclusivamente en el bienestar y el deleite de mamá.

La programación incluye actividades como:

Talleres de velas aromáticas.

Masterclass de cuidado facial.

Talleres olfativos de perfumería.

Música en vivo cada fin de semana para envolver cada rincón de armonía.

El Retiro tiene una sorpresa para sus visitantes: ¿cuál es?

Pues bien, el centro comercial informó que durante este periodo en el que se celebra a las madres, y como premio a la fidelidad de cada uno de sus visitantes, sorteará más de 150 bonos de compra y el sueño de un viaje inolvidable a Japón para dos personas.

“Con esto, la ‘Casa del diseño colombiano’ reafirma que cada detalle está inspirado en ella, buscando que mamá se sienta, hoy más que nunca, la verdadera protagonista de un lujo que nace desde el amor”, explicó El Retiro.

¿Cuándo es el día de la madre en Colombia?

Finalmente, cabe recordar que en Colombia el día de la Madre se celebra el domingo, 10 de mayo.