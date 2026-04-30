Hugo Rodallega aclara su supuesta molestia con Repetto: “Es frustración personal”

Independiente Santa Fe sigue sin encontrar el rumbo en la Copa Libertadores tras caer en su tercer compromiso de la fase de grupos, disputado en territorio argentino ante Platense. El conjunto Cardenal atraviesa un momento complicado en el certamen continental, donde apenas ha sumado un punto de nueve posibles, producto de dos derrotas y un empate, ubicándose en el último lugar del Grupo E.

En el desarrollo del partido, Santa Fe intentó competir de igual a igual, especialmente en el primer tiempo, donde mostró orden defensivo y logró contener las intenciones ofensivas del rival. Sin embargo, volvió a evidenciar uno de sus principales problemas en esta Copa: la falta de eficacia en el último tercio del campo, una constante que le ha impedido traducir su esfuerzo en resultados.

El segundo tiempo marcó el quiebre del partido y fue en ese tramo donde llegaron los goles que definieron el compromiso, pero también se vivió uno de los momentos más tensos del partido. Al minuto 75′ el técnico Pablo Repetto decidió sustituir a Hugo Rodallega, una decisión que generó visible inconformidad en el delantero, situación que fue captada por las cámaras de televisión.

Momento en el que sale sustituido del terreno de juego

Hugo Rodallega en zona mixta

Tras el partido, y en medio de las interpretaciones sobre la reacción del capitán, Rodallega salió a aclarar lo sucedido en zona mixta, dejando claro que su molestia no estaba dirigida al cuerpo técnico, sino a una frustración personal por su rendimiento en el campo.

“Es frustración, yo salgo frustrado por que quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante, es algo a lo que digamos, estoy acostumbrado, tengo una responsabilidad grandísima. Sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí y al ver que no conseguir tener al menos un cara a cara, o un remate al arco, eso a mí me frustra. Se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico no es así, es frustración personal” afirmó el delantero.

Así, Santa Fe no sólo enfrenta una situación complicada en la tabla, sino también la presión de revertir su imagen en los próximos partidos. Con poco margen de error, el León deberá mejorar su efectividad ofensiva, si quiere mantener alguna esperanza de avanzar en el torneo continental.