Estos son los 7 santandereanos que competirán en el Festival Vallenato 2026

Santander vuelve a hacerse sentir en el corazón del vallenato. Siete acordeoneros del departamento dirán presente en el prestigioso Festival de la Leyenda Vallenata, patrimonio cultural de la nación, que se celebra en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

Entre ellos, las miradas están puestas en Jairo de la Ossa, oriundo de Barrancabermeja, quien competirá en la categoría profesional, considerada la más exigente del certamen. Su participación no solo representa el intento por alcanzar la corona de Rey Vallenato, sino también la posibilidad de marcar un hecho histórico para Santander.

Con más de 30 años de trayectoria, De la Ossa, ha construido un camino sólido en el mundo del acordeón. “Inició su formación desde los seis años y, desde entonces, ha participado en múltiples festivales a nivel nacional, acumulando más de 25 títulos. Su historia con Valledupar también tiene peso: fue Rey Infantil en 2003 y Rey Aficionado en 2013, logros que respaldan su llegada a la máxima categoría”, reseñan en comunicado oficial del artista.

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Actualmente, integra la agrupación Los Embajadores Vallenatos, desde donde continúa fortaleciendo su proyección artística.

Participantes de las categorías aficionados y juvenil

Seis acordeoneros santandereanos competirán en la edición 2026 del festival, que rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América. Cinco en la categoría de aficionados y uno en la juvenil. Aquí les contamos de quiénes se trata:

Juan Sebastián López Pereira: es el actual virrey vallenato en la categoría aficionado y ha participado en 7 ediciones del festival. Brayan Herrera Orozco: esta será su sexta participación. Juan Sebastián Parra Carvajal: en la edición de este año cumplirá con su cuarta participación. Carlos Antonio Gelvez Lozano: participará por segunda vez en el festival vallenato. Daniel Andrés Rodríguez Redondo: por primera vez participará en el certamen, en la categoría aficionado. Luis Ángel Torrado Rodríguez: representará a Santander en la categoría juvenil, y estará por quinta ocasión en el Festival. Estará acompañado del cajero Luis Orlando Daza Ospino y la guacharaquera Angelina Martínez Contreras.

Más allá de la competencia, la presencia de estos artistas representa el amor por el folclor vallenato en la región comunera, que se abre espacio en uno de los eventos culturales más importantes del país.