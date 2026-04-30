El suroccidente de Colombia registró, en promedio, 4 atentados al día en la última semana

“Eran amigos, conocidos, vecinos”: familiar de víctima de atentado en la Vía Panamericana. Crédito: EFE / ERNESTO GUZMAN

Las fuerzas Militares han reportado los 37 ataques terroristas atribuidos a las disidencias de alias ‘Ivan Mordisco’, en menos de una semana. La escalada incluye el uso de drones, explosivos y hostigamiento, ya van más de 21 víctimas fatales.

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El Comandante de las Fuerzas Militares, General Hugo López, realizó un sobrevuelo en algunos puntos de la vía Panamericana y en la capital del Valle del Cauca, para verificar los puestos y puntos de control donde las Fuerzas Militares adelantan operaciones de seguridad.

Asimismo, helicópteros black hawk de la Fuerza Aeroespacial colombiana y la Aviación del Ejército, realizaron misiones de vigilancia sobre el suroccidente y reposicionan tropas que deben ser desplegadas en diferentes puntos de esta región.

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Además, en horas de la mañana del jueves 30 de abril el Ejército Nacional realizó labores de verificación y registro preventivo ante informacion de la presencia de posibles artefactos explosivos, la situación fue atendida mediante protocolos de seguridad y control.

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¿Existe desabastecimiento?

El desabastecimiento de carne, pollo, huevos y gasolina por restricciones en la vía panamericana, Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, advirtió en Caracol Radio sobre el posible desabastecimiento de huevo y pollo, y aseguró que solo en el bloqueo de la vía hay 700.000 toneladas de todo tipo de insumos y materias primas según reporta la Andi en Santander.