¿Superó Luis Diaz a James Rodriguez y Falcao en Europa? El Pulso del Fútbol, 30 de abril del 2026. 00:00:00 42:55 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Diego Rueda hablaron sobre la derrota de Santa Fe ante Platense en la Copa Libertadores. Diego dijo: “Santa Fe ha jugador muy mal, el único que se ha salvado un poco por los resultados es el Tolima. A Santa Fe en todos los partidos le hacen goles”. Sobre el tema Steven agregó: “Repetto vuelve a cometer los mismos errores desde la raya ¿Por qué un jugador como Luis Palacios le dan tantos minutos sin participar bien? La eficiencia de Platense fue fundamental en el partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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