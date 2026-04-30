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30 abr 2026 Actualizado 20:20

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El Pulso del Fútbol, 30 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la continuidad de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe.

Tomás Nasif celebra el primer gol de Platense contra Santa Fe / EFE.

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¿Superó Luis Diaz a James Rodriguez y Falcao en Europa? El Pulso del Fútbol, 30 de abril del 2026.

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Diego Rueda hablaron sobre la derrota de Santa Fe ante Platense en la Copa Libertadores. Diego dijo: “Santa Fe ha jugador muy mal, el único que se ha salvado un poco por los resultados es el Tolima. A Santa Fe en todos los partidos le hacen goles”. Sobre el tema Steven agregó: “Repetto vuelve a cometer los mismos errores desde la raya ¿Por qué un jugador como Luis Palacios le dan tantos minutos sin participar bien? La eficiencia de Platense fue fundamental en el partido”.

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