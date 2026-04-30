Destinan $4.300 millones para enfrentar dengue y fiebre amarilla en Santander

Santander recibió una inversión cercana a los 4.300 millones de pesos para fortalecer la prevención, el control y la atención de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la fiebre amarilla.

Los recursos, asignados por el Ministerio de Salud a través del Sistema General de Participaciones, se ejecutan en medio de la emergencia nacional por fiebre amarilla y buscan mejorar la respuesta del departamento en territorio.

Entre las acciones se destaca la adquisición de equipos de fumigación de amplio alcance, insumos químicos para el control de larvas y mosquitos, y la entrega de más de 17.000 toldillos impregnados con insecticida para proteger a población priorizada.

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Además, se distribuyeron repelentes, elementos para el lavado de tanques de agua y 10.000 termómetros digitales, especialmente en zonas rurales, para facilitar la detección temprana de fiebre y signos de alarma.

El departamento también incorporó pruebas rápidas para dengue y Chagas, lo que permite fortalecer la capacidad diagnóstica y la atención oportuna de los casos.

Estos insumos se suman al trabajo de los equipos de vigilancia en salud que operan en los municipios, con el objetivo de prevenir brotes y reducir el impacto de estas enfermedades en la población.