Centro de monitoreo permite ubicar conexiones ilegales de hidrocarburos en Santander

El Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI), una herramienta tecnológica entregada al Ejército en Santander, ya dejó sus primeros resultados en operativos contra economías ilícitas en el Magdalena Medio.

Las acciones se han concentrado en municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches, donde las autoridades lograron ubicar dos válvulas ilegales utilizadas para el hurto de hidrocarburos.

Según el balance oficial, estas conexiones generaban ingresos cercanos a los 800 millones de pesos.

“Estas unidades iniciaron acciones de apoyo especialmente para contrarrestar actividades ilícitas relacionadas con el hurto de hidrocarburos”, explicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

Además del impacto en la seguridad, las autoridades señalan que este tipo de operativos también contribuye a reducir afectaciones ambientales, como los derrames de combustible en la zona.

Desde el Ejército indicaron que esta herramienta permite mejorar el seguimiento en terreno y apoyar acciones contra estructuras que se financian con economías ilegales.

Las operaciones continúan en zonas rurales y corredores viales del departamento, donde se mantiene el control para ubicar nuevas conexiones ilegales y otros delitos asociados.