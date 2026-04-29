Ataque armado en Santander deja tres muertos y una mujer herida: dos eran menores de edad

Tres personas murieron en un ataque armado en Barrancabermeja, Santander. Dos de las víctimas son menores de edad.

El hecho ocurrió en el barrio Rafael Rangel, comuna seis, sector La Ladrillera, donde hombres armados llegaron y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar.

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Una de las víctimas fue identificada como Juan Felipe Delgado Cabrales, de 21 años. Las otras dos personas fallecidas son menores de edad. Una mujer resultó herida, al parecer también menor, y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

“Aún es materia de investigación si las víctimas pertenecían al mismo núcleo familiar”, indicaron las autoridades.

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De acuerdo con versiones de la comunidad, en el sector se escuchó el paso de varias motocicletas y posteriormente múltiples disparos.

Las autoridades del Magdalena Medio adelantan operativos en la zona para dar con los responsables del ataque. En el lugar se realiza la recolección de pruebas, entrevistas a testigos y verificación de cámaras de seguridad.

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Este hecho se suma a otros episodios de violencia recientes en Barrancabermeja, lo que mantiene la preocupación por la seguridad en el municipio.