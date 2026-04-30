Cortes de energía de Afinia del 04 al 09 de mayo

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 04 al 09 de mayo se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES, 04 DE MAYO

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Mahates, barrios: La Concepción, 7 de Agosto, El Remanso. Zona rural: Los Cabrales, Vieja Gorda, Escondida, Villa Luz, Providencia, Evitar, vía Mahates - Evitar y sectores aledaños.

Circuito San Pablo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Magangué: calle 16 con carrera 28, barrio Santa Rita.

Circuito Manzanillo 4 de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: carrera 7 con calle 82, barrio La Boquilla.

Circuito Ternera 14 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 80B entre calle 18 y calle 19A, barrio Alamedas La Victoria.

Circuito Ternera 16 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: calle 43 entre carrera 102A y 103, barrio San José de los Campanos.

Circuito Zambrano 2 de 8:20 a. m. a 5:10 p. m. En zona urbana de Zambrano: El Amparo, Centro, La Esperanza, Nueva Esperanza, San José.

Circuito Zaragocilla 1 de 8:11 a. m. a 4:11 p. m. En zona urbana de Cartagena barrios: Olaya Herrera, sector Ricaurte, Mercadito San Rafael, Olaya Herrera sector 11 de Noviembre.

Circuito Zaragocilla 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 44C desde la calle 26D hasta la calle Bolívar (calle 28), barrio España.

MARTES, 05 DE MAYO

Circuito Candelaria 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Nelson Mandela, sector Campo Bello II, manzana 5, lote 6.

Circuito Chambacú 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: entre la calle 67 y la calle 69B, desde la carrera 14 hasta la carrera 15, sector Canapote.

Circuito Sur de Bolívar de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En El Banco (Magdalena): corregimiento El Cerrito, sector: calle 5A con carrera 3.

Circuito Centro de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En Magangué: carrera 5 entre calle 15 y calle 12B, barrio La Unión.

Circuito Olaya (Magangué) de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Magangué: carrera 14B con calle 8D, barrio 2 de Noviembre.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En Magangué: corregimiento de Piñalito, sector: calle 6 con carrera 5.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. Zona rural del municipio de Santa Ana: San Fernando. Zona rural del municipio de Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En Pijiño del Carmen: San Zenón, sectores: Peñoncito, Puerto Arturo, Pijiño, Cabrera, Pita y sectores aledaños a la vía de los corregimientos. Fincas: San José, vereda Cabrera, El Alago, San Francisco, Santa Inés, El Rayo, Las Marías, Porto Madero, El Comando, Coveñas, El Paraíso y sectores aledaños.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En San Zenón (Magdalena): sector: finca Casa Blanca, vía Pijiño.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En Pijiño del Carmen (Magdalena), sectores: San Zenón, Peñoncito, Puerto Arturo, Pijiño, Cabrera, Pita y sectores aledaños a la vía de los corregimientos. Fincas: San José, vereda Cabrera, El Alago, San Francisco, Santa Inés, El Rayo, Las Marías, Porto Madero, El Comando, Coveñas, El Paraíso y sectores aledaños.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. En: San Juan de Nepomuceno, calle 19 con carrera 18, barrio Victorino.

MIÉRCOLES, 06 DE MAYO

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En zona urbana del municipio de Santa Catalina: El Mercado, San Luis, Cajagual. Zona rural del municipio de Santa Catalina: Colorado Viejo, Loma Arena, Galerazamba, vía Santa Catalina - Galerazamba y sectores aledaños a esta vía. Zona rural del municipio de Cartagena: Arroyo Grande, Palmarito, finca Barranquillita. Zona rural del municipio de Clemencia: sectores aledaños a la vía Clemencia - Santa Catalina.

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona urbana del municipio de Santa Catalina: 9 de Febrero, urb. Villa Xiomy, Carrizal, El Papayal, Nueva Venecia, Villa Rosita, 20 de Julio, Barrio Abajo, Loma Fresca, El Progreso. Zona rural del municipio de Santa Catalina: finca La Conquista.

Circuito Bosque 8 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: calle 31 con carrera 48, barrio Armenia.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En: Cartagena, sector barrio Villa Hermosa y la carrera 96A entre las calles 1 y 3, y carrera 92B entre las calles 3 hasta la calle 1, sector Campo Bello III.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Margaritas - San Fernando. Corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos, Guataquita y sectores aledaños a la vía de estos corregimientos.

Circuito San Jacinto 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de San Jacinto: barrio 8 de Diciembre, barrio 17 de Octubre, barrio San Rafael, La Variante, barrio La Gloria, barrio Abajo, barrio Marbella, barrio Loma del Viento, barrio Arriba, barrio San Lucas, El Centro, barrio La Isla, barrio La Campesina y sectores aledaños a la carretera que conduce del Carmen a San Jacinto.

Circuito El Carmen 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de El Carmen: calle 28A entre la carrera 33 y la carrera 34, sector El Silencio, urbanización Villa Anita, urbanización La Primavera, Arroyo Arena, Gambotico, Buenos Aires, 18 de Mayo, La Victoria, Villa María, Primero de Mayo, urbanización La Victoria, Nariño, Vista Hermosa. Zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar: San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucía, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo de Meza, Mamón de María, El Guamito, Dura Poco, Lazarza, Ojo de Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Central, El Socorro, Arroyo María, La Ceiba, La Junta, Brisas del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, urbanización Minuto de Dios, Los Ángeles, 8 de Junio, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica, Los Mangos, Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, vía San Jacinto - El Carmen de Bolívar y sectores aledaños a esta vía, San Rafael, La Esperanza, finca La India, avícola La Palmera, El 25. Zona rural del municipio de San Jacinto: Arenas, Los Charquitos.

Circuito El Carmen 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del Carmen de Bolívar: barrio Rabo Largo, barrio Monte Carmelo, barrio El Centro, barrio 12 de Noviembre, barrio El Porvenir, barrio Juan Francisco Hollman, barrio Las Delicias, barrio Burreche. Veredas del Carmen: Loma del Viento, El Cerro.

Circuito El Carmen 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio del Carmen de Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Las Flores, El Carmen, El Santander, Goreti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio.

Circuito El Carmen 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de El Carmen de Bolívar: La Esperanza, Doce de Noviembre, urbanización La Unión, Las Mercedes. Zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar: Verdún I, Villa Amalia, El Salado, Pintamonal, San Antonio, Miramar, Mansigüí. Zona rural del municipio de Ovejas: Cerro La Pita, Pueblo, El Palmar.

JUEVES, 07 DE MAYO

Circuito Candelaria 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: diagonal 30 entre carrera 59 y carrera 60B, barrio Vista Hermosa.

Circuito San Martín de Loba 1 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. En zona rural del municipio de San Martín de Loba: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires y Papayal. Sector vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal y sectores aledaños a la vía.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Santa Ana (Magdalena). Zona rural del municipio de Santa Ana (Magdalena): vía Talaigua Nuevo - Santa Ana y sectores aledaños a esta vía, vía Santa Ana - Pueblito y sectores aledaños a esta vía, El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quebrada, Alejandría, Valerosa, Los Cocos y sectores aledaños.

Circuito Ternera 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 76A entre calle 9 y calle 11, sector barrio Los Jardines.

Circuito Villa Estrella 1 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: calle 46 con carrera 80, barrio Fredonia.

VIERNES, 08 DE MAYO

Circuito Bosque 8 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 44 con calle 26D, barrio Bruselas.

Circuito Chambacú 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 21 con calle Santander, barrio Pie de la Popa.

Circuito Banco II (Magdalena)de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En zona urbana de El Banco: 2 de Febrero, El Centro, El Progreso, Santa Rosa, La Libertad, El Canal, El Huerto, La Candelaria.

Circuito Banco II de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. En zona urbana de El Banco: barrio Piciotti.

Circuito Banco II de 12:30 p. m. a 1:00 p. m. En zona urbana de El Banco: 2 de Febrero, El Centro, El Progreso, Santa Rosa, La Libertad, El Canal, El Huerto, La Candelaria.

Circuito El Carmen 4 de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. En: El Carmen de Bolívar: carrera 63B con calle 19, barrio La Esperanza.

Circuito Marialabaja 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana de María La Baja: calle 10 entre carrera 19 y carrera 25.

Circuito Marialabaja 1 de 8:20 a. m. a 5:20 p. m. En zona urbana de María La Baja: transversal 19 entre carrera 20 y carrera 26, barrio La Manga del Chorro.

Circuito Marialabaja 2 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m. En zona rural de María La Baja: Sincerín, Níspero, sector acueducto, vía Flamenco - El Níspero. Fincas: Santo Domingo, Guayabal, Yalisad, Las Lomas, Buena Vista, Níspero.

Circuito Marialabaja 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En zona rural de María La Baja: corregimiento El Níspero.

Circuito San Francisco (Magangué) de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Mompox: carrera 4 con calle 19, barrio San José.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo: sectores comprendidos entre la calle 12 hasta la calle 16, con carrera 5 hasta la carrera 13.

SÁBADO, 09 DE MAYO

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En Cartagena: barrio Villa Hermosa y la carrera 96A entre las calles 1 y 3, y carrera 92B entre las calles 3 hasta la calle 1, sector Campo Bello III.

Circuito Mamonal 3 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: zona franca Mamonal: empresa Dow Química de Colombia.

Circuito Mamonal 8 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: corregimiento Pasacaballos: carrera 8 con calle 8.

Circuito Marialabaja 1 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana de María La Baja: barrio El Prado, urbanización Virgen del Carmen.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Córdoba (Bolívar). Zona rural del municipio de Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito, Tacamocho.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: desde la calle 5A hasta la calle 11, con carrera 68 hasta la carrera 68C, sector Vista Hermosa.