Colombia instalará mesa técnica para analizar liberación de 801 colombianos detenidos en Venezuela

Una de las mayores preocupaciones que ha tenido el Gobierno tiene que ver con los colombianos que se encuentran detenidos en Venezuela, desde el régimen de Nicolás Maduro.

Desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder, los presos colombianos en Venezuela han estado dentro del pliego de peticiones de parte del gobierno de Gustavo Petro.

Tanto así, que durante la reunión de la Buena Vecindad que realizaron la semana pasada en Caracol con los cancilleres Rosa Villavicencio y de Venezuela Yván Gil, tomaron la decisión de instalar una mesa técnica binacional para evaluar los respectivos casos.

La canciller Rosa Villavicencio explicó cómo será la revisión caso por caso de los 801 colombianos detenidos en Venezuela.

Será en una mesa técnica binacional que instalarán el 25 de mayo, en la que analizarán las razones de su detención y establecerán un cronograma de visitas consulares para verificar el estado de salud y sus garantías judiciales.