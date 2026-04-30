Ciudadanos cuestionan altas tarifas del servicio de aseo en Tunja

El Concejo Municipal de Tunja realizará una sesión especial de control político a la empresa Urbaser en medio de crecientes cuestionamientos ciudadanos por el costo del servicio de aseo en la capital boyacense. La jornada contará con participación de líderes sociales y usuarios que denuncian cobros excesivos y falta de transparencia en la estructura tarifaria.

Jenny Moreno, líder social de Tunja, afirmó que la ciudadanía percibe un monopolio en la prestación del servicio. «...Es ilógico que una sola empresa maneje la poda de árboles, el barrido, el transporte, la recolección y la disposición final de residuos...», señaló. Según la dirigente, esta concentración del servicio estaría afectando directamente a los usuarios mediante incrementos permanentes en la tarifa.

Durante la entrevista radial, Moreno aseguró que Urbaser recibe pagos por disposición final de residuos provenientes de 125 municipios, pero que esas economías de escala no se reflejan en disminuciones tarifarias para los habitantes de Tunja. «...Mientras las empresas ganan, los usuarios pierden...», afirmó, cuestionando además la falta de aplicación del principio de eficiencia económica contemplado en la regulación nacional.

La sesión especial fue convocada para las seis de la tarde en el Concejo Municipal y se espera la participación de la gerente de Urbaser, Sandra Meneses. El debate girará alrededor de los costos del servicio, la estructura tarifaria y las peticiones ciudadanas para promover mayor competencia en la prestación del aseo.