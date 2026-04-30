Brigada atenderá casos de fluorosis por agua contaminada en El Juncal, Huila

Neiva

Una grave problemática de salud pública encendió las alarmas en el Huila, donde habitantes de la vereda El Juncal presentan afectaciones por fluorosis dental, asociada al consumo prolongado de agua con altos niveles de flúor. El caso, que ha tenido eco a nivel nacional, evidencia las dificultades de acceso a agua potable en esta zona rural de Neiva.

Muestreos han evidenciado concentraciones de flúor que superan los límites establecidos por la normativa colombiana y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta situación afecta a más de 5.000 personas, especialmente a niños menores de 12 años, quienes son más vulnerables a desarrollar esta patología.

En respuesta a esta situación, una brigada odontológica liderada por el odontólogo colombiano Felipe Buitrago llegará el próximo 1 y 2 de mayo al sector, con el apoyo de cerca de 20 profesionales voluntarios. La iniciativa, de carácter social, busca atender a decenas de pacientes en una primera fase, brindando diagnóstico y tratamiento a quienes presentan lesiones por fluorosis dental.

Además de la atención odontológica, la jornada incluirá acompañamiento psicológico, teniendo en cuenta el impacto emocional que genera esta condición en los pacientes. La brigada se realizará de manera gratuita en el puesto de salud, mientras que las inscripciones se adelantan en el salón comunal, como parte de un esfuerzo por devolver bienestar, confianza y calidad de vida a esta comunidad.