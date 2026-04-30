“A nadie se le ocurre solicitar el código fuente”: Registrador Penagos responde a Gustavo Petro

El registrador Hernán Penagos se refirió en 6AM W de Caracol Radio a la controversia generada por el presidente Gustavo Petro, quien ha solicitado la entrega del código fuente del software utilizado en las elecciones presidenciales, argumentando que debería ser accesible tanto al Gobierno como a la ciudadanía.

Penagos aseguró que exponer el código fuente generaría serios riesgos de seguridad: “Exponer un código fuente es generar amenazas para ese código de suplantación”.

Según el registrador, hacer público el código podría ser aprovechado por hackers para vulnerar el sistema electoral y además, explicó que “ningún país democrático ha hecho pública esta información”, dado el riesgo que representa.

Ahora, Penagos reafirmó que la Registraduría está comprometida con la transparencia y ha puesto a disposición de los partidos políticos y observadores la posibilidad de auditar el código, pero sin entregarlo de manera pública.

“Lo que hemos hecho es exponer el código fuente a las organizaciones políticas y permitir auditorías de los partidos”, explicó.

El registrador también recordó que en las elecciones pasadas, el código fue entregado al Procurador General de la Nación, y que en esta ocasión se seguirá el mismo protocolo. “Las autoridades judiciales tienen acceso al código, pero no se entregará a particulares”, aseguró.

Finalmente, Penagos insistió en que la política de la Registraduría busca garantizar un proceso electoral seguro y confiable, y que la divulgación del código fuente a la ciudadanía no sería compatible con la seguridad del sistema electoral.

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