Tasa Pro-Deporte y Recreación, el nuevo impuesto que deberán pagar contratistas en Bucaramanga

Los contratistas que hagan negocios con la alcaldía de Bucaramanga o las personas que se vinculen a la administración local en adelante deberán pagar una nueva tasa que se suma a las estampillas ya creadas y que constituyen un requisito.

En la víspera de la clausura de las sesiones ordinarias, la corporación dará trámite al proyecto 016 por medio del cual se crea y reglamenta la tasa Pro-Deporte y Recreación en Bucaramanga.

El ingeniero Rodrigo Fernández, quien hace un seguimiento permanente a los temas de contratación pública observó que hay una paradoja en la agenda de trabajo: “Mientras en la plenaria se aprueba una adición al presupuesto 2026 por inejecuciones, 5 minutos la Comisión Primera aprobará un nuevo impuesto para los contratos que, por supuesto aumenta su costo y disminuye las metas físicas, del 2% del valor total del contrato al instituir la tasa Pro-Deporte y Recreación de Bucaramanga”.

En una alusión directa al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, el ingeniero le sugiere si “no será mejor ejecutar más que crear nuevos impuestos. La creación de tasas simplemente aumenta los costos de administración de los contratos de obra, consultoría, suministro, entre otros y se le cobran al contratante, salvo en caso de CPS q ve disminuido su ingreso en el 2%”.