Superintendente Quintero denuncia suplantaciones para exigir coimas y ofrecer cargos falsos en IPS

SALUD

El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, alertó sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes lo estarían suplantando a él y a miembros de su familia para exigir dinero a instituciones del sector salud.

De acuerdo con la entidad, los estafadores estarían contactando a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para solicitar pagos ilegales, a cambio de supuestamente “gestionar” el desembolso de carteras asociadas a EPS. Además, estarían ofreciendo falsos nombramientos como interventores en distintas IPS del país.

“La Superintendencia aclara categóricamente que ninguna IPS, ciudadano o entidad debe pagar suma alguna por trámites o gestiones ante esta entidad”, indicó la institución en un comunicado oficial.

Asimismo, enfatizó que “ningún cargo, designación o nombramiento está en venta” y que ni el superintendente ni sus familiares participan, a título personal, en procesos de cobro o en designaciones dentro del sistema de salud.

Investigación en curso

Ante la gravedad de los hechos, el superintendente Daniel Quintero Calle puso la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones por delitos como estafa, suplantación de servidor público y fraude procesal.

En ese sentido, la Superintendencia hizo un llamado a las IPS y a los actores del sistema para que no caigan en este tipo de engaños.

“No se debe efectuar ningún pago bajo ninguna circunstancia”, reiteró la entidad.

Las entidad también recomendó conservar pruebas como mensajes, correos electrónicos o registros de llamadas, y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades no descartan que haya más víctimas de esta modalidad, por lo que insistieron en la importancia de reportar cualquier intento de fraude.