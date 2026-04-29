¡Pilas! Tres localidades no tendrán agua en Bogotá por 34 horas: ¿cuáles son los barrios afectados?

A partir de este miércoles 29 de abril, cerca de 190 barrios en Bogotá no tendrán agua debido a trabajos que realizará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Las localidades afectadas por estas labores son: Kennedy, Engativá y Usaquén.

Según se ha podido conocer, el Acueducto instalará una gigantesca válvula antisísmica que se activará en caso de movimientos telúricos, con el fin de evitar daños en las conducciones de agua. La válvula se ubicará en el tanque de Santa Ana, en Usaquén, uno de los más importantes centros de distribución del agua.

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El corte en estas localidades será de 34 horas. El suministro de agua se restablecerá en el transcurso de la madrugada y durante la mañana del viernes primero de mayo. Estos trabajos forman parte de la actualización del sistema de protección ante eventos sísmicos.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá?

Localidad de Usaquén

Cerros Nororientales: Desde la Diagonal 108 a la calle 193 y entre carrera 7 a la carrera 5 Este.

Barrios: Barrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén.

Localidad de Engativá

Entre calle 24 y el Humedal Juan Amarillo y entre Avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y río Bogotá

Entre calle 26 y el Canal Salitre y entre carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (carrera 86).

Incluye: área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana en Cota.

Barrios: Aeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachue, Ciudad Bachue I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Angeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín.

Localidad de Kennedy

Desde avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y canal rio Fucha.

Desde Avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá y entre la avenida Ciudad de Villavicencio (calle 43 sur) y el canal rio Fucha.

Barrios: Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila, Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad 3 de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El Vergel Oriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacías, Las Acacías Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, Patio Bonito, Patio Bonito II, Pio XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintala, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.