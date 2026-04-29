¿Qué impactos tiene la salida de Emiratos de la OPEP en plena crisis tras el cierre de Ormuz?

Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo y habló sobre la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP en plena crisis por el cierre de Ormuz.

Actualmente, el petróleo está a 116 dólares con 9 centavos el barril de Brent, casi 117, es decir que se están alcanzando los niveles más altos que hemos tenido en medio de esta crisis, según León.

¿Qué significa la salida de Emiratos de la OPEP en plena crisis?

“En el corto plazo, prácticamente nada. En el mediano y largo plazo, mucho”, inició diciendo.

Y explicó: “En el corto plazo, el hecho de que Emiratos Árabes Unidos se salga del OPEP quiere decir que va a poder producir más petróleo. Pero ahora mismo, con el estrecho de Ormuz cerrado no puede producir más, no puede exportar más (...) Pero en el mediano y largo plazo, una vez que esperemos se reabra el estrecho de Ormuz, ahí sí que tiene un efecto importante, porque Emiratos Árabes Unidos podrá aumentar producción rápidamente. Tenga en cuenta que ellos pueden aumentar la producción por alrededor de 1,5 millones de barriles diarios. Eso es mucho”, detalló.

Incluso, detalló que “una vez que hagan eso, lo que seguramente pase es que los precios del petróleo sean menos elevados, más bajos que lo que pensábamos antes cuando Emiratos Árabes Unidos era parte del OPEP”.

¿Estados Unidos pudo influir en la decisión de Emiratos Árabes Unidos de salirse de esta organización?

“yo creo que sí que hay dos elementos importantes. Por un lado hay un elemento de geopolítica muy claro, donde Emiratos Árabes Unidos se ha alineado últimamente, en los últimos años, claramente con Israel y con Estados Unidos, y las relaciones con Arabia Saudí han caído significativamente, pero por otro lado también hay un elemento económico que es fundamental,