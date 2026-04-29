Pollos El Dorado se pronuncia ante los bloqueos de manifestantes en Moniquirá

Moniquirá

Tras las recientes manifestaciones en el municipio por presuntas afectaciones ambientales, la empresa Pollos El Dorado emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normatividad y pidió la intervención de las autoridades competentes para esclarecer la situación.

El gerente de la compañía, Fabio Domínguez, señaló que actualmente la granja ubicada en Moniquirá enfrenta un bloqueo ilegal que impide la salida de la producción.

“Estamos siendo sometidos a un bloqueo ilegal por parte de algunas personas que han bloqueado la salida del pollo que tenemos en esa granja actualmente. Sólo pretenden esas personas que cerremos definitivamente esas instalaciones”, aseguró Domínguez.

Según explicó, algunas personas buscan el cierre definitivo de las instalaciones, pese a que, afirma, no existe pronunciamiento oficial ni sanciones por parte de las entidades de control.

“Quiero decirles que, sobre la granja, ni sobre ninguna del Dorado, hay pronunciamiento, ni sanciones, ni llamado a la atención sobre absolutamente nada. Ninguna autoridad nos ha hecho ninguna restricción sobre la operación de la misma”, dijo.

Domínguez aseguró que funcionarios del Ministerio de Ambiente visitaron recientemente la granja y no encontraron evidencias que respaldaran las denuncias de los manifestantes. Además, destacó que Pollos El Dorado cuenta con certificaciones de sostenibilidad y bioseguridad otorgadas por Icontec e ICA, respectivamente.

“Inclusive el viernes pasado asistieron funcionarios del Ministerio de Ambiente invitados por estas personas que bloquean la granja y encontraron que ninguna de las razones que ellos argumentan son generadas en la granja”, agregó.

El gerente advirtió que el bloqueo ha generado un problema grave: 140 mil aves permanecen retenidas desde hace más de 15 días, lo que ha ocasionado hacinamiento, exceso de peso y una alta mortalidad. “Esto puede derivar en una masacre animal, lo cual está penado por la ley”, afirmó.

Finalmente, la empresa insistió en que la resolución del conflicto debe darse a través de las autoridades y no mediante medidas de hecho.