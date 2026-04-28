Alcalde de Ventaquemada despide a deportista con mensaje desde redes oficiales

El alcalde de Ventaquemada, Óscar Camilo Bohórquez, se pronunció a través de las redes oficiales de la Alcaldía para lamentar la muerte del deportista Cristian Camilo Muñoz Lancheros, enviando un mensaje que trascendió el tono institucional. «...Hoy no escribo como institución… hoy hablo como hijo de esta tierra que también siente este dolor...», expresó el mandatario, al referirse a la partida del joven, a quien describió como un orgullo del municipio y ejemplo de disciplina y esfuerzo.

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En su mensaje, el alcalde también convocó a la comunidad a acompañar el último recorrido del deportista en una caravana de recibimiento que se realizará este viernes 1 de mayo a las 9:00 de la mañana, con punto de encuentro en el peaje Albarracín. Bohórquez invitó a los habitantes a despedirlo «...con respeto, con amor y con la gratitud que merece...», en un homenaje colectivo que busca reconocer el legado de quien representó a Ventaquemada en distintos escenarios deportivos.