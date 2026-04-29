Boyacá apuesta por la inteligencia artificial con certificaciones internacionales

En medio de los retos económicos y sociales, Boyacá apuesta por la formación tecnológica como una vía de desarrollo. El Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial anunció la apertura de certificaciones internacionales dirigidas a estudiantes, profesionales y emprendedores.

El proyecto, impulsado por la UPTC en alianza con el Tecnológico de Monterrey e Indra Group, busca fortalecer habilidades en áreas como inteligencia artificial aplicada, análisis de datos, automatización y computación en la nube.

Víctor Gutiérrez Salazar, vicepresidente de Aprendizaje para el Futuro del Tecnológico de Monterrey, destacó que estas iniciativas responden a un contexto global donde el aprendizaje es continuo. «...Estamos en un mundo donde el aprendizaje no termina...», afirmó, al explicar el enfoque de los programas.

Más allá de la oferta académica, la iniciativa refleja una apuesta por cerrar brechas tecnológicas en la región. El reto, sin embargo, será garantizar que este tipo de formación tenga un impacto real en el empleo y el desarrollo económico local.