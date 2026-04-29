Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 abr 2026 Actualizado 02:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Boyacá apuesta por la inteligencia artificial con certificaciones internacionales

Universidades y empresas tecnológicas abren programas para formar talento en IA, datos y automatización.

IA. Créditos: Getty Images.

IA. Créditos: Getty Images. / sarayut Thaneerat

IA. Créditos: Getty Images.

Caracol Radio

Caracol Radio

Tunja

En medio de los retos económicos y sociales, Boyacá apuesta por la formación tecnológica como una vía de desarrollo. El Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial anunció la apertura de certificaciones internacionales dirigidas a estudiantes, profesionales y emprendedores.

El proyecto, impulsado por la UPTC en alianza con el Tecnológico de Monterrey e Indra Group, busca fortalecer habilidades en áreas como inteligencia artificial aplicada, análisis de datos, automatización y computación en la nube.

Víctor Gutiérrez Salazar, vicepresidente de Aprendizaje para el Futuro del Tecnológico de Monterrey, destacó que estas iniciativas responden a un contexto global donde el aprendizaje es continuo. «...Estamos en un mundo donde el aprendizaje no termina...», afirmó, al explicar el enfoque de los programas.

Más allá de la oferta académica, la iniciativa refleja una apuesta por cerrar brechas tecnológicas en la región. El reto, sin embargo, será garantizar que este tipo de formación tenga un impacto real en el empleo y el desarrollo económico local.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir