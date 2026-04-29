Aumenta presión sobre urgencias en Tunja y persisten fallas en atención

Trabajadores de la ESE Santiago de Tunja denuncian obligación de vender boletas para el Aguinaldo Boyacense; gerente aclara que es una iniciativa voluntaria

La situación del sistema de salud en Tunja vuelve a encender las alarmas por la creciente presión sobre los servicios de urgencias y las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a tratamientos continuos. En varias instituciones de la ciudad, la demanda ha aumentado de forma sostenida, generando congestión en áreas críticas donde, según se ha evidenciado, incluso faltan espacios básicos para la atención. A esto se suma un problema recurrente: pacientes que no logran recibir sus medicamentos a tiempo ni acceder con facilidad a citas con especialistas.

Frente a este panorama, la gerente de la EPS Santiago de Tunja, Nayda Pérez Cisneros, reconoció que uno de los principales problemas identificados en terreno es la falta de continuidad en los tratamientos. «...Muchos usuarios, especialmente con enfermedades crónicas, tienen dificultades en el suministro de medicamentos y en la asignación de citas con especialistas...», explicó, al señalar que esta situación impacta directamente la calidad de vida de los pacientes.

Como respuesta, la entidad ha implementado equipos básicos de atención primaria tanto en la zona urbana como rural del municipio. Según detalló Pérez Cisneros, actualmente operan 22 equipos en la ciudad y cinco en áreas rurales, conformados por personal médico, enfermería y profesionales de apoyo, que realizan visitas domiciliarias para identificar problemáticas de salud y hacer seguimiento a los casos más complejos. Este modelo busca descongestionar los hospitales y acercar la atención a las comunidades.

Sin embargo, la misma funcionaria admitió que persisten limitaciones estructurales que dificultan una atención integral. La falta de equipos diagnósticos como tomógrafos obliga a remitir pacientes a otras instituciones, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos. Aunque se adelantan gestiones ante el Ministerio de Salud para mejorar la infraestructura y dotación, el sistema sigue operando bajo presión, mientras los usuarios continúan enfrentando barreras para acceder a servicios oportunos.