Participación ciudadana fortalece control social en audiencia de moralización en el Huila

Neiva

La Comisión de Moralización del Huila destacó la amplia participación ciudadana registrada en la reciente audiencia pública desarrollada en Neiva. Gremios, veedores, ediles, docentes y comunidad en general hicieron presencia en este espacio de diálogo. Allí se evidenció el interés de los ciudadanos por conocer de cerca el funcionamiento de los organismos de control.

Durante la jornada, se identificó un notable desconocimiento sobre las funciones de la Comisión y las competencias de cada entidad. También se evidenciaron dificultades en la formulación de denuncias, muchas de ellas sin información suficiente para avanzar en las investigaciones”.

Wilson Stirling, contralor departamental, afirmo que “es necesario capacitar a las comunidades en mecanismos de denuncia y seguimiento a proyectos. Se reiteró el respeto por el anonimato de los denunciantes, pero se pidió mayor claridad en la información suministrada. Asimismo, se abordaron problemáticas relacionadas con obras inconclusas y los llamados “elefantes blancos”.

Finalmente, se recordó que esta es la cuarta audiencia pública realizada en el departamento, con ejercicios previos en San Agustín, Isnos y Pitalito. En estos espacios se han abordado temas como el anillo turístico, infraestructura en salud y la Ruta 45. La jornada en Neiva tuvo una particularidad: la ausencia de autoridades locales.