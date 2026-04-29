Obispo de Neiva alza su voz ante ola de violencia y clama por unidad nacional

Neiva

El recrudecimiento de la violencia en Colombia, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, motivó un pronunciamiento del obispo de Neiva, quien también se desempeña como administrador apostólico del Vicariato de Tierra Adentro. Desde su rol pastoral, alzó su voz para rechazar de manera contundente estos hechos que enlutan al país.

Marco Antonio Merchan, hizo un llamado urgente a la unidad, la paz y el diálogo. “Consideró desafortunado que la violencia sea utilizada con tintes políticos, alimentando la polarización que, según dijo, está deteriorando profundamente a la sociedad colombiana. Enfatizó en la importancia de dejar de lado las divisiones”.

En su mensaje, insistió en la necesidad de reconocer el valor de la vida humana. Recordó que cada persona es hijo de Dios y posee una dignidad infinita que no puede ser vulnerada. “No podemos decidir sobre la vida de nuestros hermanos”, expresó, invitando a volver la mirada al ser humano concreto.

Finalmente, exhortó a todos los ciudadanos a comprometerse con gestos reales de reconciliación y respeto por la vida. Señaló que, con la ayuda de la fe y el reconocimiento de un Dios que acompaña a todos, es posible superar este difícil momento y rescatar el amor que debe prevalecer entre los colombianos.