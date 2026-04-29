Neiva será sede del Congreso Internacional de Acuicultura que reunirá expertos en el tema

El Huila lidera la producción de tilapia en Colombia, con cerca de 80.000 toneladas al año y el 95 % de las exportaciones nacionales. Foto Relacionada

Neiva

El departamento del Huila continúa consolidándose como referente de la acuicultura en el país y a nivel internacional. Del 13 al 15 de mayo, la ciudad de Neiva será sede del XI Congreso Internacional de Acuicultura – Aqua Expert Summit 2026, un encuentro que reunirá a expertos, productores y empresarios del sector.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera y contará con la participación de compañías líderes de la industria, así como el respaldo de la Gobernación del Huila. Durante las jornadas se presentarán avances tecnológicos y estrategias para fortalecer una producción acuícola más eficiente, rentable y sostenible.

Este certamen incluirá conferencias magistrales, talleres y foros académicos orientados a temas clave como genética, nutrición, sanidad, sistemas productivos y sostenibilidad. Estas áreas son fundamentales para responder a las exigencias de un mercado internacional en constante crecimiento y para garantizar la competitividad del sector piscícola en la región.

Las autoridades destacaron que la acuicultura es una de las actividades económicas más dinámicas del departamento, generando alrededor de 65 mil empleos y aportando millonarias divisas a la economía regional. Actualmente, el Huila es el principal productor de tilapia en Colombia, con cerca de 80.000 toneladas al año y una participación cercana al 95% de las exportaciones nacionales de este producto.