Mariposario en Pitalito, Huila, busca aumentar la reproducción de especies nativas

Neiva

Los huilenses ya pueden visitar el nuevo Mariposario, una estación del Sendero Ecológico de Interpretación Ambiental del Corazón del Macizo Colombiano, ubicado en la finca Marengo de Pitalito. Este escenario permite conocer de cerca el ciclo de vida de las mariposas y su importancia en la conservación de los ecosistemas.

Según la CAM, este proyecto tiene como objetivo aumentar en un 50 % las oportunidades de reproducción de las mariposas, ya que en condiciones naturales su tasa de supervivencia apenas alcanza el 5 %. Posteriormente, las especies serán liberadas en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del departamento para fortalecer la polinización y la salud de los bosques.

El mariposario actualmente alberga seis especies de mariposas nativas. Foto CAM Ampliar El mariposario actualmente alberga seis especies de mariposas nativas. Foto CAM Cerrar

En el mariposario, los visitantes podrán observar las diferentes etapas de desarrollo de las mariposas, desde el huevo hasta la fase adulta, pasando por la oruga, la pupa y la crisálida. La iniciativa surgió del trabajo conjunto de biólogos y veterinarios del hogar de paso de fauna de la Dirección Territorial Sur de la CAM, quienes impulsaron la creación de este espacio de conservación.

La construcción del mariposario tomó cerca de dos años y actualmente alberga seis especies de mariposas nativas, con la meta de llegar a 16 especies del corazón del Macizo Colombiano. Con esta nueva estación ambiental, la corporación espera recibir cerca de 200.000 visitantes durante este año, promoviendo la educación ambiental y el cuidado de la biodiversidad en el sur del Huila.